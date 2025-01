Ilnapolista.it - Neres, l’impatto con Napoli fu pessimo: rapinato, non disse nulla, non scredito’ nessuno

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, guarda più da vicino David. Ora che ha raccolto l’eredità di Kvaratskhelia con ottimi risultati, anche migliori delle aspettativa, tutti sono un po’ curiosi di conoscerlo meglio. Per capire che persona è il brasiliano, bastano poche parole. Proprio come lui, un ragazzo taciturno che in campo mostra tutta la sua bellezza. Non sollevò un polverone nemmeno quando arrivò ae lo rapinarono.Chi è? Ragazzo di pochissime parole, è in campo che esalta tutta la sua fantasiaScrive il CorSera:Il brasiliano, esterno del, continua a dirne pochissime di parole, è in campo che esalta tutta la sua fantasia con giocate imprevedibili e mai banali.è diverso come caratteristiche dagli altri: lucido, razionale, domina gli spazi, sa quando accelerare, frenare, sterzare, non va mai in orizzontale.