Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello Helena eliminata dalla Casa, ecco i numeri del televoto

Leggi su Mistermovie.it

Contro ogni previsione e i risultati dei sondaggi, ieri sera è stataPrestes a dover abbandonare ladel, lasciando tutti increduli. La modella brasiliana, considerata da molti la vincitrice annunciata di questa edizione, è statacon una percentuale del 50,96% dei voti, battendo di poco Shaila Gatta, che ha ricevuto il 43,12%.: A Sorpresa EscePrestes, la Favorita dell’Edizioneclass="wp-block-heading">In studio, l’eliminazione ha sorpreso anche gli ex concorrenti. Jessica Morlacchi, visibilmente colpita, ha commentato:“No Alfonso, non me l’aspettavo affatto. Non credevo che sarebbe uscita. Pensavo che sarebbe uscita Shaila. In ogni caso, devo dire che è stata una degna avversaria, unagiocatrice e una protagonista di questo, devo essere onesta.