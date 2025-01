Iltempo.it - Meno male che SIlvio non c'è. Bufera su "Report", dopo Musk e Mussolini la sinistra si butta sul Cav

Leggi su Iltempo.it

Berlusconi fa discutere anche da morto. Il servizio «Il signor D», trasmesso durante l'ultima puntata disu RaiTre, ha scatenato un vero e proprio putiferio. Nel suo racconto Paolo Mondani indaga sulle origini delle fortune finanziarie diBerlusconi, soldi che non sarebbero piovuti dal soffitto, come nella celebre scena del «Caimano» di Nanni Moretti, ma direttamente dalla cassa di Cosanostra. Il tutto grazie all'intermediazione di Marcello Dell'Utri, «il signor D» per l'appunto, che avrebbe avuto anche un ruolo nelle stragi e attentati del 1993-1994. A dare il via alla scia di indignazione è stata, ca va sans dire, la famiglia Berlusconi. In una nota Marina, presidente di Fininvest, ha attaccato il servizio direlegandolo a «pattume mediatico-giudiziario» e «disservizio pubblico».