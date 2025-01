Quotidiano.net - Mandato d'arresto per Yoon Suk-yeol: secondo tentativo in Corea del Sud

I funzionari di polizia e anticorruzione sudni proveranno domani mattina a eseguire ildeld'nei confronti del presidente depostoSuk-. La svolta, dopo un aspro braccio di ferro, è maturata perché l'unità militare a guardia della residenza presidenziale di Seul ha dato in serata il via libera all'ingresso dei funzionari per l'di, ha riferito la Yonhap. Sul presidente deposto pende il procedimento di impeachment che ha visto oggi la prima udienza alla Corte costituzionale per il suo maldestrodi imporre la legge marziale lo scorso 3 dicembre.