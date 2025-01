Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 in DIRETTA: Bormolini e Messner eliminati, March ed Elisa Caffont ai quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:00 Tra quattro minuti cominceranno ifemminiliINIZIODI FINALE – CATEGORIA FEMMINILE18:58 Sarà solo Aarona difendere i colori azzurri in campo maschile. C’è grande amarezza per quanto successo con.18:57 Ora l’ultima heat degli ottavi maschili, poi ci saranno ifemminili con3AUNER ArvidAUT14GERGYOVSKI PetarBUL18:56 Gara sporca per entrambi, alla fine passa Payer, il sudcoreano non arriva al traguardo18:55 Adesso la penultima heat6PAYER AlexanderAUT11KIM SangkyumKOR18:54 NOOOOOOOOOO! Errore per Gabrel nelle prime porte prima con una derapata, poi con una torsione a 360. Serata sfortunatissima per l’italia18:53 Stringiamoci tutti intorno all’ultimo azzurro in gara, Gabriel10CASANOVA GianSUI7GabrielITA18:53 Tutto facile per l’austriaco con il polacco che non arriva neanche al traguardo.