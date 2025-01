Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2025 in DIRETTA: Ljutic sfida Rast, Brignone diretta interessata. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA17.27: Attenzione all’austriaca Katharina Liensberger, imprevedibile ma comunque su buonilli inin questa stagione e la tedesca Lena Duerr, entrambe sul podio quest’anno a Levi.17.24: La sensazione che è l’elvetica e la giovane croata potrebbero prendere lo scettro lasciato dalla fuoriclasse americana.17.21: La prima manche prenderà il via alle ore 17.45, quindi alle ore 20.45 si chiuderà con la seconda e decisiva. Due saranno le grandi favorite della gara odierna Camillee Zrinka, le atlete finora più costanti all’interno della stagione in assenza di Mikaela Shiffrin.17.18: Dopo le gare veloci di St. Anton con una grande Federica, si passa alla disciplina tecnica sulla splendida pista intitolata a Hermann Maier.