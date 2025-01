Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 6-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: il britannico serve per andare al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, che gran peccato!decide di venire a rete, ma la volée di rovescio la prende leggermente fuori tempo e tanto basta perché finisca a metà rete.40-40, 3a parità: colpisce praticamente di telaio, palla che s’impenna dopo il servizio.Vantaggio, prima centrale vincente.40-40, 2a parità: prende campoe ancora viene a rete, stavolta non passa il dritto in corsa di.Vantaggio, SET POINT: IL PASSANTE! Palla aggiustata dal nastro,attacca male verso la rete e si espone al passante!40-40 IL DRITTO DI! Tutto il tempo per questo lungolinea che prende la riga!40-30 Trova male la palla con il dritto, la manda in rete dopo il servizio.40-15 Spinge di dritto