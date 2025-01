Pronosticipremium.com - L’Ajax chiede Dahl per cedere Rensch: la posizione della Roma

Leggi su Pronosticipremium.com

Il calciomercato invernale è iniziato da quasi due settimane e laè al lavoro per rafforzare la squadra a disdi Claudio Ranieri. Tra i reparti da migliorare c’è l’esterno destro. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha messo gli occhi su Devyne, giovane talento del, classe 2003, il cui contratto scade nel 2025. Gli olandesi valutano il giocatore circa 10 milioni di euro, ma i giallorossi sperano di abbassare il prezzo, sfruttando la scadenza contrattuale che si avvicina.La prima offertae l’accordo con il giocatoreLa prima offerta, pari a 5 milioni di euro, è stata rifiutata dal, che continua a sperare in un rinnovo con il suo giocatore. Tuttavia, in caso di mancato accordo tra il club e, il club olandese potrebbe prendere in considerazione una nuova proposta dalla società capitolina, che avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore per un contratto fino al 2029.