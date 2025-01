Anteprima24.it - Ladro di attrezzi arrestato dai carabinieri nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoStava rubando oggetti e utensili da un locale trasformato in magazzino ed è stato sorpreso daimentre li caricava la refurtiva su un furgone: è successo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove i militari della compagnia locale hanno arrestati un uomo di 67 anni, entrato trovato in azione in via prima Traversa Santa Maria la Bruna. Le perquisizioni del furgone e domiciliare hanno consentito di scoprire numerosida lavoro rubati dallo stesso magazzino per un valore complessivo di circa 2mila euro. L’, ora è in attesa di giudizio, deve rispondere di furto in abitazione. L'articolodidainelproviene da Anteprima24.it.