Kate Middleton: la visita a sorpresa ai malati di cancro nell'ospedale in cui è stata curata

Di sovente i membri delle varie royal family fanno visite ufficiali negli ospedali. A volte, in particolare, aidi. L’effetto è differente, però, quando ad andare a trovare pazienti oncologici è un membro di sangue blu che, da quella sofferenza, ci è passato in prima persona. È il caso ditrice inattesa, questa mattina, al Royal Marsden Hospital di Londra.torna in ospedale per una buona causaA poco più di quattro mesi dall’annuncio della fine della chemioterapia,è tornata in ospedale. Non per curarsi ma per farea coloro che, contro il, stanno ancora combattendo.Un’apparizione inattesa e non annunciata da palazzo, in concomitanza della quale èfatta anche una rivelazione finora tenuta segreta: è proprio al Royal Marsden Hospital, nel quartiere di Chelsea, che la futura regina ha ricevute le cure contro il tumore.