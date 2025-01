Rompipallone.it - Juve, speranza finita per Motta: c’è un indizio che svela tutto

Ultimo aggiornamento 14 Gennaio 2025 17:37 di Giancarlo SpinazzolaLa squadra di Thiagosempre più lontana dal primo posto, l’abbassa le speranze dei bianconeri.Il campionato di Serie A procede e arrivati ormai alla 20esima giornata si iniziano già a delineare gli obiettivi dei diversi club. Tra oggi e domani ci saranno i recuperi della giornata 19 per Inter,ntus, Milan e Atalanta, impegnate a inizio anno in Supercoppa Italiana. Dopodiché rimarranno da recuperare solo Bologna-Milan (rinviata a fine ottobre per maltempo) e Fiorentina-Inter (match interrotto lo scorso 1 dicembre per il malore in campo di Bove). La classifica però ha già preso forma e vede il Napoli in testa a quota 47, seguita dall’Inter seconda con 43 punti e Atalanta terza a 42. Seguono poi Lazio a 36,ntus a 33 e Fiorentina a 32.