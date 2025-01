Oasport.it - Joao Fonseca travolge Rublev a Melbourne: Sinner e Alcaraz hanno un nuovo rivale?

Verrebbe da dire: “A star is born“. Si sapeva che la sfida di primo turno degli Australian Open 2025 tra il russo Andrey(n.9 del ranking) e il brasiliano(n.112 del ranking) sarebbe stata particolarmente interessante. Sì, perché il 18enne verdeoro, proveniente dalle qualificazioni, si è presentato a questo evento con l’aurea del predestinato, dopo gli strepitosi risultati nelle Next Gen ATP Finals e le vittorie nel Challenger di Camberra e nel tabellone cadetto del Major.Il 18enne nativo di Rio de Janeiro si è esaltato col suo tennis e ha ottenuto la sua prima affermazione in un singolo incontro in uno Slam contro un top-10, esprimendo un livello pazzesco. 7-6 (1) 6-3 7-6 (5) lo score in favore del sudamericano, che ha messo in mostra un repertorio di colpi straordinariamente vasto e potente, valso il successo in 2 ore e 26 minuti di partita.