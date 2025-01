Oasport.it - Joao Fonseca sulle orme culturali di Sinner. E la citazione di Federer…

“Come dice Roger, il talento non basta senza il duro lavoro. Bisogna lavorare duramente ed io mi impegno molto. Io ed il mio team lo sappiamo“. Parole di, subito dopo aver travolto in tre set il numero 9 al mondo Andrey Rublev al debutto assoluto in un tabellone principale di uno Slam in occasione del primo turno degli Australian Open 2025.Il giovane fenomeno brasiliano sta bruciando le tappe e sembra già pronto a competere per traguardi importanti a soli 18 anni, grazie ad un gioco spumeggiante e soprattutto ad una mentalità da campione,del numero 1 ATP Jannik(che ha basato proprio sulla cultura del lavoro la sua carriera tennistica). “Quello che mi piace di più guardare e in cui mi identifico di più è. Mi piace il suo gioco aggressivo, il modo in cui gioca è quello a cui mi ispiro.