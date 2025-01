Inter-news.it - Inter-Bologna, la probabile formazione: per Inzaghi un rientro importante!

sarà il primo recupero che disputerà l’a San Siro valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I nerazzurri ritrovano ungiocatore: ecco ladi Simone.LA SFIDA –si giocherà domani alle ore 20.45 allo stadio Meazza. Le due compagini sono in uno stato di forma ottimale. A livello di classifica al momento l’è seconda a 43 punti mentre ilè in ottava posizione, scavalcato da poco dal Milan vincente a Como per 2-1. Entrambe le squadre stanno viaggiando ad un ritmo molto simile a quello della passata stagione. L’di quest’anno è sotto di qualche manciata di punti rispetto a quella delle 2 stelle. Stessa cosa per il, che ha dei ritmi molto simili a quelli di Thiago Motta che conquistò l’anno scorso una storica qualificazione alla Champions League.