Ilgiorno.it - Il piano anti-spopolamento, a Monte Isola mille euro per ogni nascita: “Vogliamo tenere qui le famiglie"

(Brescia) –pernuovo nato. Importante sostegno economico alleche intendono restare a vivere sull’lacustre più vasta dell’pa alpina. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale. Attualmente solo 46ni hanno una età compresa tra gli 0 e i 5 anni. Poco se si considera che gli abitsono circa 1.600. “Quella del bonus natalità di 1.000è una scelta che la nostra Amministrazione ha voluto fortemente – dice il vicesindaco Sergio Turla –. I nuovi nati montni avranno questo bonus che non sarà a spot ma diverrà strutturale. Accompagneremo i nostri bambini e ragazzi nella crescita, per invogliare i nostri giovani e le giovania restare qui”. Se Montè una meta privilegiata e sono moltissimi coloro che la frequentano per turismo, più difficile è abitarci.