I Negrita annunciano il nuovo album | Canzoni per anni spietati

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 14 gen. (askanews) – Dopo aver celebrato i 30di carriera con un concerto all’Unipol Forum di Milano lo scorso 27 settembre, la band annuncia per la prima volta il titolo deldisco in uscita a marzo: “Per”. Un concept, pubblicato da Universal, a seidi distanza dall’ultimo lavoro in studio. Ad anticipare questocapitolo, venerdì 17 gennaio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme, “Noi Siamo Gli Altri”, una ballata in cui ivogliono dare voce agli emarginati e ai liberi pensatori, riaffermando la loro identità e la volontà di andare oltre le convenzioni. “Viviamo un’epoca confusa e violenta e le semplificazioni continue non aiutano a capire la realtà delle cose, anzi, spesso le complicano. Dire o sentire continuamente: destra o sinistra, rosso o nero, progressisti o conservatori, etc, non significa più niente, i tempi sono cambiati, i centri di potere sono cambiati, ma è evidente che il detto ‘divide et impera’ continua ancora a funzionare, infatti dividere in tifoserie per comandare meglio è un processo in atto ogni giorno qui in Occidente”, ha spiegato la band.