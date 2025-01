Agi.it - I cibi ultra-processati stanno modificando la nostra mascella

AGI - Gli alimenti, sempre più al centro della dieta in buona parte del mondo, non solo fanno male per vari fattori, mala forma delle mascelle umane, rimpicciolendole rispetto ai nostri antenati di età pre-industriale. E' l'allarme che diversi esperti rilanciano da mesi, a partire da uno studio spagnolo che ha esaminato l'alimentazione di 25 bambini scoprendo che chi si nutriva con liquidi e/osemisolidi avevano spazi più piccoli tra i denti inferiori rispetto a quelli che avevano una dieta principalmente solida. D'altra parte, ricorda il Guardian in un lungo approfondimento pubblicato oggi, numerosi studi basati sulle misurazioni del cranio di individui appartenenti a diverse popolazioni hanno rivelato che la forma dellaumana è associata alla dieta.