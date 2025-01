Ilfattoquotidiano.it - “I bandi per gli incarichi nelle Università italiane? Sono ‘nascosti’ e durano poco. Il nostro sito li raccoglie tutti”

Accessibile, trasparente, aperta al mondo. Dovrebbe essere questa la definizione più o meno da dizionario della parola “”. Eppure idi ricerca italiani hanno una circolazione ristretta equasi inavvicinabili per gli stranieri. Per migliorare la diffusione degli annunci degli atenei è online ilAcademic jobs Italy, una piattaforma no profit creata da due ricercatori italiani che vivono all’estero e vorrebbero contribuire ad appianare le differenze.L’idea è nata dalla loro esperienza di vita e dalle voci ricorrenti dinazionalilimpidi con candidati scelti su basi precostituite. I fondatori, Andrea Pizzi e Lorenzo Pacchiardi, 30 anni, (rispettivamente a sinistra e destra nella foto) fanno ricerca all’di Cambridge e ricevono in media 4 e-mail al mese con annunci di lavoro da tutto il mondo per posizioni accademiche senior ma in 7 anni di vita all’estero non ne hanno ricevuta quasi nessuna dall’Italia.