Gcap, per Benigni (Elt) la sesta generazione è un'opportunità per l'Italia

Il programma(Global combat air program) continua a convogliare gli sforzi dell’industria e del sistema-Paese verso lo sviluppo del caccia di. Intervenendo dinanzi alla Commissione Difesa e affari esteri del Senato, Domitilla, ceo di Elettronica Spa (Elt), ha ribadito l’impegno dell’azienda nel programma, in particolare per il segmento che concerne il dominio Isanke & Ics (Integrated Sensing and Non Kinetic Effects and Integrated Communications System) insieme a Leonardo UK, Leonardo Electronics IT e Melco JP.“Il dominio in questione rappresenta la grande novità della”, ha affermato la ceo, “perché permette di operare nella dimensione multidominio dei conflitti attuali, caratterizzata da grandi quantità di informazioni da gestire in tempi velocissimi e provenienti da una rete di sistemi il cui coordinamento avviene grazie al governo dello spettro elettromagnetico con un effetto moltiplicatore di capacità operativa della piattaforma”.