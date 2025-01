Iltempo.it - Gaza, ore decisive per l'accordo tra Israele e Hamas: "Molto presto". Gli scenari

Leggi su Iltempo.it

Sono oreper l'train merito a un cessate il fuoco ae alla liberazione degli ostaggi: si attende il via libera alla bozza finale di intesa sulla quale hanno lavorato i mediatori con rinnovato slancio nelle ultime settimane. La speranza è che si raggiunga l'obiettivo "". "Abbiamo raggiunto un punto in cui sono state affrontate le principali questioni che impedivano di raggiungere un", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, esortando tuttavia alla cautela "finché non ci sarà un annuncio". Per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, un'intesa è "sul punto" di essere conclusa, pochi giorni prima dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo fonti vicine ai colloqui, nella prima fase ci dovrebbe essere nell'arco di sei settimane il rilascio di 33 ostaggi tra bambini, donne, vecchi e malati, comprese cinque soldatesse, in cambio di un migliaio di detenuti palestinesi, compresi i 150 che stanno scontando l'ergastolo per fatti di sangue.