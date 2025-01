Ilnapolista.it - È Timo Werner il nome nuovo del Napoli. Garnacho, è dura: lo United vuole troppi soldi (Di Marzio)

ildelè complesso, lo(Di)Gianluca Discrive che il dopo Kvaratskhelia si divide tral’argentino del Manchesterattaccante tedesco caduto un po’ in disgrazia e ora al Tottenham (ex squadra di Antonio Conte).Scrive Diche Manna (direttore sportivo del) è stato segnalato in serata a Barcellona dove ha incontrato gli agenti diper capire la fattibilità dell’operazione e la volontà del giocatore, oltre che le richieste di ingaggio.Loha chiesto 70 milioni di sterline, consideratidagli azzurri: la sensazione è che o si tratta a un prezzo diverso o ilabbandona la pista.è al Tottenham in prestito dal LipsiaDiaggiunge:Se non dovesse effettuare l’investimento su un giocatore giovane, il club di De Laurentiis può prendere in prestito un profilo importante.