Dybala pronto a tagliare il traguardo delle 100 presenze: imminente il rinnovo

La storia tra Pauloe la Roma si appresta a raggiungere unimportante. Se Claudio Ranieri deciderà di schierarlo contro il Genoa, come sembra probabile, il trequartista argentino taglierà il100con la maglia giallorossa. Un risultato significativo, che potrebbe essere festeggiato con un gol, il primo del suo 2025, e sicuramente con tre punti che permetterebbero ai giallorossi di proseguire sulla scia dei recenti successi.è stato protagonista con gol e assist nell’ultimo periodo, oltre a tantedal 1?. Domenica contro il Bologna, la Joya ha collezionato la settima presenza consecutiva in Serie A, dato che testimonia anche l’ottima condizione fisica ritrovata. Dall’inizio della stagione, l’attaccante argentino ha saltato solamente due gare per problemi fisici (contro il Monza e in casa con il Bologna, l’ultima della gestione Juric) e ha raccolto 22tra campionato e Europa League.