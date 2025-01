Gamberorosso.it - "Dry January? Offensivo e infantile". La dura critica del sindaco di Chateauneuf-du-Pape al mese sobrio

Leggi su Gamberorosso.it

Non un brindisi, neanche un calice. Il Dry, l’iniziativa che spinge a non bere alcol per tutto ildi gennaio, sembra aver infranto più di un tabù in Francia, patria del vino. Nella regione vitivinicola di Châteauneuf-du-, però, ilClaude Avril non le manda a dire: «Questo concetto è un insulto alla nostra cultura e alla nostra economia». Una presa di posizione che accende il dibattito, tra chi abbraccia – anche in Francia – con entusiasmo questa iniziativa e chi la disprezza amaramente.Opposizione al DryIl Drynasce nel Regno Unito nel 2013 come un gioco sociale e un’occasione di riflessione sui consumi alcolici. Ha conquistato circa 4,5 milioni di francesi nel 2024 ed è un trend è in continua crescita. Ma nella terra dei grandi vini, l’iniziativa viene anche percepita come una provocazione.