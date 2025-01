Ilrestodelcarlino.it - Data elezioni regionali nelle Marche, Acquaroli: "Voto tra fine settembre e inizio ottobre"

Ancona, 14 gennaio 2025 — Unada stabilire tra ladie l’diprossimi. Dovrebbero andare di scena in questo arco di tempo le prossimi, come confermatoultime ore dal governatore uscente Francesco. Il Presidente lo ha detto in pieno Consiglio regionale, in risposta a un’interpellanza della capogruppo del Partito Democratico, Anna Casini, sul possibile slittamento delal 2026.ha escluso questa ipotesi, ricordando che lo statuto regionale prevede il rinnovo entro un breve periodo dalla scadenza del mandato quinquennale. "Per quello che mi concerne c'è uno statuto, c'è una previsione di legge per svolgere lenel primo periodo subito dopo la scadenza dei cinque anni, che credo sia2025, primi di— sono le parole didurante il Consiglio regionale — Cercheremo di uniformarci alle altre regioni, di stabilire quello che è il momento migliore”.