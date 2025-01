Anteprima24.it - “Dammi più sigarette”: agente preso a pugni da un detenuto minorenne nel carcere di Airola

Tempo di lettura: < 1 minutoPretendeva piùdi quanto stabilito, ildi origini magrebine che, in provincia di Benevento, nelminorile di, ha sferrato un pugno al viso di un. Il poliziotto, che è stato anche minacciato, è dovuto ricorrere alle cure mediche: i sanitari l’hanno giudicato guaribile in cinque giorni. “Oramai – commentano i sindacati di polizia penitenziaria USPP, Sinappe e Uil.p.p P.A. – nelle carceri minorili campane vi è un mix esplosivo composto da utenza proveniente dal territorio e detenuti extracomunitari provenienti maggiormente dal Nord Italia. Sono proprio quest’ultimi quelli di più difficile gestione in quanto refrattari alle comuni regole penitenziarie. Spesso hanno un’indole violenta e frequentemente si rendono protagonisti di atti di autolesionismo che determinano effetti destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza interna”.