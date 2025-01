Liberoquotidiano.it - "Cosa può accadere dopo la sentenza". Sinner, non solo squalifica: l'ipotesi estrema di Ambesi

A TennisMania, programma di OASport in onda su YouTube e condotto da Dario Puppo, si è parlato di Jannike delladel TAS di Losanna, prevista tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, con gli ospiti Guido Monaco e Massimiliano. Quest'ultimo ha fatto il punto della situazione: "A questo punto lui è sicuro di disputare i 1000 statunitensi ed eventualmente Montecarlo. È comunque un tema delicato. C'era una via per anticipare i tempi che poteva essere richiesta dallo staff legale del giocatore, ma praticamente agli albori di questa vicenda, e si è preferito seguire l'iter abituale. La questione è stata quindi rimessa al CAS e ai suoi tempi. Poi sì, possiamo disquisire a lungo riguardo le tempistiche e nel mezzo ci sono state le festività che rappresentano una complicazione, e si è arrivati ad aprile.