Ilrestodelcarlino.it - Corso Garibaldi, cercasi decoro. Niente alberi, ma fioriere e lampioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2025 via, finalmente, all’intervento per il restyling di. Dopo un anno, quello appena concluso, in cui poco è stato fatto, l’impulso del sindaco e della direzione Lavori pubblici ha subito iniziato a farsi sentire. Le parti si ritroveranno presto, entro la fine di gennaio, ma forse già la prossima settimana, per arrivare a una scelta progettuale condivisa e definitiva che, con ogni probabilità, non dovrebbe prevedere alberature di alcun tipo. L’incontro è molto importante perché da quel confronto uscirà la strada da perseguire per arrivare alla fine dell’intervento possibilmente entro l’anno. Sarà un boulevard recuperato, abbellito, ma non stravolto. In questa fase storica è impossibile per l’amministrazione comunale effettuare un intervento invasivo, smantellando la pavimentazione originaria che ormai ha più di quindici anni di vita.