Inter-news.it - Calhanoglu, quarto infortunio. A rischio anche il derby! – CdS

Leggi su Inter-news.it

Hakanha subito ilin stagione. Il turco rischia la presenzaneldel 2 febbraio, i dettagli dal Corriere dello Sport.– Dopo l’elongazione all’adduttore destro Hakanha sentito un indolenzimento muscolare. Durante il primo allenamento in gruppo prima della partita tra Inter e Bologna il centrocampista si è fermato, per l’ennesima volta in questa stagione. Precisamente si tratta dele stavolta èpiù grave rispetto alle precedenti occasioni. Si tratta di un risentimento al soleo della gamba destra, il che comporta uno stop almeno di 20 giorni.fuori, ecco chi prende il posto all’Inter!RECUPERO – Con il calendario dell’Inter è complicatissimo affrontare gli impegni senza il suo regista titolare.