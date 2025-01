Ilrestodelcarlino.it - Blitz nei negozi di cosmetici: scoperta la banda

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dall’America Latina in trasferta a Jesi per rubaredi altissimo valore. E alla denuncia ricevuta appena la scorsa settimana, se ne associa un’altra arrivata domenica per le tre donne già note alle forze dell’ordine. Si tratta infatti delle due di origine cilena, una di 31 anni e l’altra di 24, e una 32enne di origine cubana, protagoniste di alcuninelle attività commerciali del territorio. È stata la Polizia di Stato del Commissariato di Jesi a deferirle in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente, in conseguenza di un’articolata attività investigativa, per il reato di furto aggravato in concorso. Anche in questo caso i fatti risalgono all’ottobre 2024. E, alla stessa maniera, era stata la responsabile di un punto vendita commerciale dello Jesino a formalizzare una denuncia per un furto patito all’interno del proprio locale.