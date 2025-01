Piperspettacoloitaliano.it - Blackout 2 anticipazioni seconda puntata del 21 gennaio, trama episodi 3-4

Black Out 2 torna su Rai 1 seguendo ancora una volta la misteriosa catastrofe accaduta ai “sopravvissuti” in alta montagna. Una nuova stagione piena di colpi di scena per questo mistery-drama ambientato sulle magnifiche montagne del Trentino; una stagione diretta da due giovani registi, Fabio Resinaro e Nico Marzano, che hanno saputo cogliere e ritrarre la suspence, il capitolare dei sospetti, la tenerezza e il coraggio dei nostri personaggi. Dopo i primi, ecco ledelladi2 del 212025.di martedì 212025L’omicidio di Umberto apre nuovi e inquietanti scenari. L’uomo, poco prima di morire, ha tentato di rivelare qualcosa ma non ce l’ha fatta. Il primo sospettato è Karim, ma il proiettile rinvenuto nel cadavere non è compatibile con il suo fucile.