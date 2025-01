Terzotemponapoli.com - Atalanta-Napoli: Restrizioni per i residenti in Campania

La partita tra, in programma sabato 18 gennaio 2025 alle ore 20:45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà caratterizzata daper l’acquisto dei biglietti. Le Autorità Competenti hanno deciso di vietare la vendita dei tagliandi ainella Regione.Accesso al Settore Ospiti: Regole e LimitazioniL’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è consentito esclusivamente ai possessori di fidelity card delche non risiedono in. Inoltre, non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore sui biglietti, limitando ulteriormente la possibilità di cessione degli stessi.Modalità di Vendita: Tempistiche e CanaliI biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 15:00 di lunedì 13 gennaio 2025. Sarà possibile acquistarli online o presso i punti vendita del circuito VivaTicket.