Atalanta in testa per Rao. Buchel rifiuta il Foggia

Tre gol nelle prime giornate, poi soltanto uno nelle 17 successive. Era lecito aspettarsi di più da Emanuele Rao? Stando a quanto aveva dimostrato di riuscire a fare in avvio di campionato, sicuramente sì. Ma come ricorda sempre mister Dossena, stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni, un attaccante esterno che per un paio di mesi è stato penalizzato dal cambio di modulo. Nonostante tutto, l’allenatore gli ha sempre rinnovato la fiducia. Utilizzandolo con continuità in tandem con capitan Antenucci, anche quando proprio non riusciva a ingranare. Del resto, l’Azzurrino nato in Trentino nel 2006 è per distacco il giocatore più prezioso sotto il profilo economico della rosa biancazzurra, e come tale deve essere valorizzato nel miglior modo possibile. Venerdì scorso allo stadio Porta Elisa è apparso in crescita e decisamente più nel vivo del gioco rispetto alle gare precedenti, e puntualmente il suo nome è tornato a essere accostato a una serie di big di serie A.