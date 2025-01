Ilnapolista.it - Arsenal, stagione finita per Gabriel Jesus: i Gunners punteranno su Vlahovic?

Leggi su Ilnapolista.it

L’attaccante dell’ha rimediato la lesione al legamento crociato.per il brasiliano. Di conseguenza, iproveranno a prendere Dusan?Il serbo sembra essere in rottura con la Juventus e ha un contratto che scade nel 2026, lontano dal rinnovarlo.Potrebbe far comodo ad Arteta, che dovrà affrontare la seconda metà dicon un attaccante in meno.Più complicato, almeno per gennaio, l’approdo di Victor Osimhen, che non vorrebbe lasciare il Galatasaray.non vuole rinnovare con la JuventusPare che il numero nove della Vecchia Signora sia propenso ad andare via da Torino. E secondo la Gazzetta è così. Il calciatore non vuole rinnovare, e andrebbe via volentieri a zero. La Juve vorrebbe rinnovare ma abbassando lo stipendio, cosa non gradita al calciatore.