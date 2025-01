Thesocialpost.it - Al Bano malato? La replica a Fabrizio Corona: “Nessun problema grave di salute e nessun trapianto”

AlCarrisi, noto come Al, ha smentito le voci sui suoi presunti gravi problemi die un presuntodi fegato. A chiarire la situazione è stato il suo legale, Cristiano Magaletti, che ha definito le notizie prive di fondamento e ha annunciato azioni legali contro chi ha diffuso tali informazioni.Leggi anche: Al, l’indiscrezione bomba di: “Ha seri problemi di, necessario undi fegatoLa smentita ufficialeLa notizia, inizialmente riportata dal sito Dillinger News, gestito da, citava presunte “fonti vicine al cantante” che avrebbero parlato di gravi patologie e un imminente intervento. Tuttavia, il legale di Alha precisato in una nota: «La notizia che il signor Carrisi sarebbe affetto da gravi problemi di, paventando l’ipotesi di un’imminente operazione didel fegato, è destituita di qualsivoglia veridicità ed autenticità, non essendo il signor Carrisi affetto da alcuna patologia di tale gravità».