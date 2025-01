Zonawrestling.net - WWE: Già presente sul WWE Shop il merchandising di Penta

La WWE ha stuzzicato i fan per settimane riguardo il debutto diEl Zero Miedo a Raw. Si è dato per scontato che avvenisse il 6 Gennaio durante il primo episodio andato in onda su Netflix, ma invece c’è stata l’ultima vignetta, quella con il suo nome che sembrerebbe essere soloe l’ufficializzazione di un match tra Chad Gable e un luchador misterioso per questa puntata del 13 Gennaio.Uno spoiler in casa Nella giornata di oggi la WWE ha voluto “rovinare” la sorpresa, ildiinfatti è giàsul WWE. Si possono acquistare una t-shirt e due replica mask.Cero Miedo!has a NEW T-Shirt and Replica Mask available at #WWE! #WWE: pic.twitter.com/qu8PYUK7GR— WWE.com (@WWE) January 13, 2025 Oramai manca soltanto il conto alla rovescia per il suo reale debutto contro Chad Gable questa sera.