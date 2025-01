Secoloditalia.it - Uccise il padre per difendere la madre, assolto Alex Cotoia: “Ora spero di poter andare avanti con la mia vita”

Pompa, il 22enne accusato di aver ucciso ilcon 34 coltellate perla, è statodalla Corte di Assise di Appello a Torino. I fatti risalgono alla sera del 30 aprile 2020, quando il giovane – che ora porta il cognome della– sarebbe intervenuto nell’ennesima tragica lite in famiglia perla sua mamma. La conferma della sentenza di primo grado- assoluzione per legittima difesa – è arrivata al termine dell’appello bis a carico del giovane. Dopo che la Cassazione, nel luglio scorso, accogliendo la richiesta della procura generale aveva disposto un nuovo processo.era statoin primo grado per legittima difesa. In appello, nel dicembre 2023, era stato invece condannato a 6 anni, 6 mesi e venti giorni di reclusione.“Sono frastornato.