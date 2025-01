Quotidiano.net - Tensioni sul Veneto. La Lega resta in trincea: "Pronti a correre da soli"

Leggi su Quotidiano.net

E se, alla fine, ladovesseda sola in? Nel Carroccio questa domanda ha già una risposta; si. Potrebbe succedere. E non tanto perché Matteo Salvini avrebbe voluto ancora Luca Zaia come candidato alla presidenza della Regione, per il terzo giro – il governo ha però deciso di impugnare la “legge De Luca“ e mandare la palla alla Corte Costituzionale – quanto per il fatto che tutta laconsidera ilun suo fortino di voti, una sorta di Linea del Piave, e non ci sta all’idea di vedere "uno qualsiasi di Fratelli d’Italia", come annunciato dalla premier in conferenza stampa, che prende il posto di Zaia solo perché "Meloni ha deciso così", dicono dalle parti di via Bellerio. Ieri, il senatore meloniano Raffaele Speranzon, veneziano, ha lanciato il nome di Zaia come prossimo sindaco di Venezia, ma non sarebbe certo quella poltrona a risolvere il dilemma della Regione, che è un gioco molto complesso.