Starfield era inizialmente molto più violento rivela un ex-Bethesda

, il grande RPG fantascientifico di, avrebbe potuto avere un tonopiù. Un ex-character artist della compagnia ha infattito che le versioni iniziali del gioco prevedevano smembramenti e decapitazioni, simili a quelli presenti in Fallout. Tuttavia, queste caratteristiche sono state eliminate per mantenere coerenza con il tono generale e per risolvere complessi problemi tecnici legati all’ambientazione spaziale.Come segnalato dai fan su NeoGAF, Dennis Mejillones, ex-character artist di, ha svelato in un’intervista al podcast Kiwi Talkz chel’esclusiva Xbox includeva un sistema di gore elaborato, con dettagli come caschi e tute che si frantumavano o parti del corpo smembrate. Questo sistema, simile a quello visto nei giochi della serie Fallout, è stato successivamente abbandonato per due ragioni principali: il tono narrativo più sobrio che contraddistingue il titolo e le difficoltà tecniche legate alle ambientazioni spaziali.