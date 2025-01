News.robadadonne.it - “Se avessi saputo perdonare” Rita Dalla Chiesa sui motivi della separazione da Fabrizio Frizzi

Dopo anniha deciso di rompere il silenzio sulla finestoria d’amore con, il conduttore morto nel 2018 per un’emorragia cerebrale conseguenza dell’ictus che lo aveva colpito cinque mesi primascomparsa.Insieme per 16 anni, sposati per dieci, dal 1992 al 2002 – anche se laè avvenuta nel 1998 –sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine del loro legame sentimentale, tanto che la politica e conduttrice è rimasta accanto alla vedova di, Carlotta Mantovan, fino all’ultimo e dopo la morte di lui.All’origine, ha raccontatoa Storie di donne al bivio, trasmissione di Rai2 condotta da Monica Setta, ci fu un tradimento, e oggi l’ex volto di Forum dice che “se, il mio matrimonio conprobabilmente non sarebbe finito”.