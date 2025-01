Sport.quotidiano.net - Scarpa in campo e offese razziste. Partita sospesa per quattro minuti

Era filato tutto liscio fino al 21’ del primo tempo, con oltre 10mila tifosi che affollavano il ‘Città del Tricolore’ in un bel pomeriggio di sole che dava modo di resistere al freddo pungente. Poi ecco l’episodio contestato e l’inizio di una piccola Odissea sportiva. La Reggiana passa in vantaggio con un gran gol da fuori area di Portanova, ma qualche istante dopo il Var richiama l’arbitro Prontera: si analizza un intervento di Reinhart su Benali all’inizio dell’azione. La dinamica però sembra palese a tutti: l’argentino anticipa nettamente il centrocampista del Bari e poi, solo in un secondo momento, arriva il contatto tra i due. I gruppi di tifosi si radunano attorno ai telefonini e hanno la conferma che è tutto regolare, ma non per il fischietto che invece annulla, non si sa bene con quale interpretazione.