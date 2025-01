Quotidiano.net - "Sarà un 2025 sotto il segno delle politiche fiscali Usa"

Leggi su Quotidiano.net

PRIMA GLI STATI UNITI, poi l’Europa e infine i paesi emergenti, seguiti dal Giappone e dal resto dell’Asia. Ecco l’ordine di preferenze per i mercati azionari espresso nelle scorse settimane da Eurizon, la maggiore società di gestione del risparmio in Italia, che fa capo al gruppo Intesa Sanpaolo. Primafeste natalizie, il responsabile Macro Research di Eurizon, Andrea Conti (nella foto), ha presentato lo scenario atteso sulle piazze finanziarie internazionali per i prossimi mesi, dopo un 2024 considerato "perfetto", visto l’andamento tonico dell’economia e i rendimenti positivi raccolti dagli investitori, sia con le azioni che con le obbligazioni. Cosa aspettarsi nel? La risposta varia a seconda del mercato di riferimento. Sui listini azionari, i prezzi di molti titoli sono indubbiamente un po’ tirati dopo una lunga fase di rialzi, soprattutto negli Usa.