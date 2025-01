Anteprima24.it - Salerno, sospensione idrica per manutenzione straordinaria: le strade interessate

Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che al fine di eseguire intervento diin via Settimio Mobilio, angolo via Lucio Petrone, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di”, si rende necessario sospendere l’erogazioneGiovedì 16.01.2025 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 , alle seguenti/piazze e traverse limitrofe:– Via Leonino Vinciprova;– via Settimio Mobilio (dal civico n°1 al civico n° 51) solo civici dispari;– via Domenico Castelluccio;– via Marietta Gaudiosi.Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente.