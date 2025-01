Lanazione.it - Odissea ferrovie: due ore da Livorno a Siena, tre per Arezzo. “Poche linee, treni vecchi”

Toscana, 13 gennaio 2025 – “Per un guasto agli impianti di circolazione, ipotranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni”. Anche la Toscana con la dorsale tirrenica paga questo dazio. Un vero anatema per viaggiatori sporadici o peggio per i pendolari. Firenze resta il passepartout d’Italia strutturalmente sovraccaricato dalle corse della rete regionale e dell’alta velocità. Rfi lo sa, tanto da aver cantierizzato lo sdoppiamento dei traffici con 2,7 miliardi di euro per far passare dal 2028 le Frecce in gallerie sotterranee (con fermata prevista nella nuova stazione Belfiore), liberando Santa Maria Novella, pronta a ospitare 616regionali, oltre duecento in più dello standard attuale. Ma la Regione ha sete di collegamenti. Giorni di gravi ritardi per i pendolari, in arrivo a Firenze con un’ora di ritardo Da un decennio si parla (e si litiga) di dove localizzare la Medioetruria.