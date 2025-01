Liberoquotidiano.it - "Obbligo d'origine". L'Ue ribalta le etichette: a quali alimenti dovrete fare attenzione

Il nuovo regolamento europeo sull'etichettatura entrato in vigore il 1° gennaio ha introdotto alcune novità, per altro annunciate e attese da tempo. Innanzitutto scatta l'di indicare il Paese d'per la frutta secca sgusciata o essiccata, dalle nocciole alle mandorle, dai fichi secchi ai pistacchi. Il medesimoscatta pure per i prodotti della quarta gamma, quelli lavati e imbustati, come la lattuga e l'indivia.in chiaro anche per funghi non coltivati, zafferano e capperi. Le informazioni sull'devono essere chiaramente visibili sull'etichetta e devono risaltare maggiormente rispetto all'indicazione del Paese in cui è avvenuto l'imballaggio o il confezionamento. L'per la frutta secca sgusciata colma una lacuna che si trascinava da anni, visto che per la frutta secca in guscio il vincolo dell'era già in vigore.