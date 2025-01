Non ti vedo bene Mara Venier preoccupata per l’ospite vip confuso a Domenica In

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento particolare e anche di preoccupazione aIn, quandosi è rivolta direttamente verso il suo ospite famoso sincerandosi delle sue condizioni di salute. Il vip è sembrato un po’ spaesato, ma non solo, nello studio del programma di Rai 1. Infatti, nel corso della diretta si è reso protagonista di diversi episodi che hanno allarmato pure il pubblico.Infatti, come ricostruito dal sito Today, duranteIn diquesto famoso della tv ha avuto alcuni vuoti di memoria e ha avuto non poche difficoltà a dare delle risposte alla conduttrice. Interpellato anche su questioni molto personali, non è sembrato a suo agio e non è stato in grado di ricordare fatti importanti.Leggi anche: “Dopo anni devo farlo per mio marito”.cambia tutto: non è un momento facileIn,pervip: “Tirin***”La preoccupazione diha riguardato Giucas Casella.