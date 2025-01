Game-experience.it - Nintendo Switch 2, sono in arrivo Metal Gear Solid Delta ed Assassin’s Creed Mirage?

Nuovo giorno e nuova ondata di rumor, con l’ultima indiscrezione che vuole insu2 due giochi decisamente importanti:: Snake Eater.Con l’annuncio ufficiale di2 previsto per il 16 gennaio 2025 secondo un nuovo rumor, il portale online VGC ha riportato che Ubisoft punta ad includerenella finestra di lancio della nuova ed attesa console di, mentre Konami ha intenzione di rilasciare il suo remake più avanti nel corso del 2025.Ebbene sì, secondo Nate the Hate, un insider con unaa reputazione nel rivelare informazioni accurate,sarà uno dei giochi di punta disponibili al lancio di2, con Ubisoft che sta lavorando ad un numero importante di titoli per la nuova piattaforma della Grande N.