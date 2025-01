Lanazione.it - Monticiano, incendio in un garage: arrivano i vigili del fuoco

(Siena), 13 gennaio 2025 – Paura a. Unè divampato in unin via XXV Aprile. All’interno c’erano due bombole di Gpl e altro materiale. È successo intorno alle ore 10:30 di stamani, lunedì 13 gennaio. Sul posto sono intervenuti il prima possibile ideldel comando di Siena. Una persona è stata presa in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso. Ile l’appartamento sovrastante sono stati resi momentaneamente inagibili, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L’intervento deidelsi è concluso intorno alle ore 15:40.