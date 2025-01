Lettera43.it - Libano, il nuovo presidente della Repubblica nomina Nawaf Salam primo ministro

Corte internazionale di giustizia, è stato scelto per guidare ilgoverno incon 84 voti a favore, dopo le consultazioni avviate dal neo-eletto, Joseph Aoun. L’exNajib Miqati ha ottenuto solo nove preferenze, mentre 35 deputati, principalmente del blocco sciita di Hezbollah e Amal, si sono astenuti., attualmente all’estero, è stato convocato da Aoun per ricevere formalmente l’incarico e dovrebbe rientrare inil 14 gennaio per avviare i lavori per la formazione dell’esecutivo. Figura di rilievo nel panorama internazionale,è stato ambasciatore delall’Onu dal 2007 al 2017 e attualmente ricopre il ruolo diCorte internazionale di giustizia.è noto per le sue posizioni critiche verso Israele.