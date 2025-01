Ilrestodelcarlino.it - L’allarme degli autisti: "Vandali e baby gang. Situazione insostenibile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Giorgia De Cupertinis "Quello che è successo sabato sera, quando un ragazzo a bordo del bus ha sferrato un pugno al parabrezza anteriore – comportando così l’arresto immediato della corsa per motivi di sicurezza – è l’ennesimo episodio di violenza e inciviltà che si aggiunge a una lista già molto lunga. Il problema infatti è molto complesso, a partire dai pericoli che ogni giorno fronteggiamo alla stazione delle corriere, dove lee i delinquenti spadroneggiano, fino aiche salgono sui mezzi pubblici soltanto per infastidire il personale o i passeggeri". È un grido d’allarme quello che tuona dalla voce di Luigi Sorrentino di Orsa Trasporti, che punta il dito contro uno scenario "", chiedendo "maggiori controlli e più tutele per chi, ogni giorno, si mette al volante e si ritrova a fare i conti con unanon più tollerabile".