Lanazione.it - La Compagnia I Mattattori di Rosignano sul palco il 19 gennaio con “Maledetta fortuna”

Arezzo, 132025 – Teatro Moderno di Tegoleto – Stagione teatrale 2024/25: Ladisulil 19con “” La Rassegna teatrale al Teatro Moderno di Tegoleto prosegue con il secondo appuntamento del 2025 che andrà in scena domenica 19, alle ore 16, con lo spettacolo “”, commedia brillante di Armando Lombardo interpretata dallaTeatrale Idi(Li) per la regia di Lucia Bonora. LaTeatrale “I” nasce dall’amore per il teatro, non solo come forma d’espressione, ma anche come momento di ritrovo per confrontarsi, mettersi alla prova e arricchire l’anima. Isono un gruppo di persone unite dalla passione per il teatro, si sono incontrate frequentando il corso di Teatro Popolare della scuola Lotus di Piombino, che ha permesso loro di acquisire e approfondire il teatro tratto dal quotidiano e fatto di espressione e gesti di vita vissuta.